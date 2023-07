DJI Mini 3 Fly More Combo, approfittane perché su Amazon ora costa pochissimo

L’innovazione nel settore dei droni continua a progredire, con prodotti sempre più avanzati e accessibili. Un esempio è il DJI Mini 3, un drone di alta qualità attualmente in offerta su Amazon con uno sconto di 210 euro.

DJI Mini 3: il prezzo su Amazon è super stracciato

Il DJI Mini 3 è un drone leggero e compatto, con un peso di soli 249 grammi e dimensioni ridotte, che lo rendono ideale per viaggi e avventure all’aperto. Nonostante le sue dimensioni, il DJI Mini 3 offre prestazioni di alto livello, con una velocità massima di oltre 40 km/h e una resistenza al vento fino a 38 km/h.

Il drone è dotato di funzionalità avanzate come il rilevamento degli ostacoli in maniera tri-direzionale, l’Active Track e il Point of interest. Inoltre, è in grado di realizzare filmati in 4K con standard HDR, rendendolo perfetto per la creazione di contenuti di alta qualità. Uno dei punti di forza del DJI Mini 3 è la sua autonomia. Grazie alla batteria, il drone può volare fino a 38 minuti senza interruzioni. Inoltre, il pacchetto Fly More Combo include una batteria supplementare, per estendere ulteriormente la durata del volo.

Attualmente, il DJI Mini 3 Fly More Combo è disponibile su Amazon a un prezzo di 739 euro, grazie a uno sconto del 22%. Questa offerta rappresenta un’opportunità eccellente per chi è interessato all’acquisto di un drone di alta qualità a un prezzo conveniente. La popolarità dei droni è in costante crescita, grazie alla loro versatilità e alla vasta gamma di applicazioni possibili, che vanno dalla fotografia aerea alla mappatura del terreno, dalla sorveglianza alla consegna di merci. L’offerta di Amazon sul DJI Mini 3 rappresenta un’opportunità per gli appassionati di droni di accedere a un prodotto di alta qualità a un prezzo accessibile.