A tutti quelli che hanno un dispositivo Android, consigliamo di prestare attenzione.

Uno dei team di ricercatori di soluzioni di sicurezza mobile Pradeo ha comunicato l’esistenza di due applicazioni dannose nel Play Store, dedicate alla gestione dei file sugli smartphone Android. Gli esperti confermano la necessità di disinstallare infatti queste due app molto pericolose, che dai loro dati risultano avere oltre 1,5 milioni di installazioni collettive. Queste app rubano i vostri dati sensibili e li condividono con la Cina.

Quali sono queste app e quali dati raccoglie da un cellulare Android?

Le segnalazioni riportano che le applicazioni sono “File Recovery and Data Recovery (com.spot.music.filedate)” e “File Manager (com.file.box.master.gkd)”. Quest’ultime sono state pubblicate dallo stesso editore, con intenzioni losche. Una volta avviate, oltre a fornire le funzionalità promesse, faranno qualcosa che non vorreste accadesse: a vostra insaputa ruberanno le vostre informazioni sensibili per poi inviarle, come già detto, alla Cina.

Ma quali dati raccoglie? Ecco la lista completa pubblicata da Pradeo:

Tutti i contatti collegati all’account dell’utente, dall’e-mail ai social network, passando per i numeri della SIM;

File audio, video e immagini identificati dall’app;

Geolocalizzazione in tempo reale;

Codice identificativo del Paese;

Nome del fornitore di rete;

Codice di rete del provider;

Versione del sistema operativo;

Marca e modello del dispositivo.

Ricordiamo che esistono anche applicazioni Android che possono avere dei motivi legittimi per raccogliere alcuni nei dati precedentemente elencati al fine di garantire delle buone prestazioni e compatibilità. Tuttavia in questo caso si tratta di informazioni superflue raccolte senza alcuna consenso. Grazie ad un’analisi più approfondita di Pradeo, si è potuto comprendere che l’app ruba tali dati e li invia ai server cinesi, per poterli vendere potenzialmente a terze parti malintenzionati.

Anche Google ha confermato la rimozione di tali app dal Play Store, questo non vuol dire che si auto disinstallino dal vostro dispositivo. Quindi, nel caso le aveste, vi consigliamo di eliminarle manualmente dal vostro smartphone Android. Inoltre, per prevenire rischi molto simili, vi raccomandiamo di controllare le recensioni degli utenti prima di installare qualsiasi app.