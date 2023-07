DAZN, anche per la piattaforma dello sport è tempo di mega offerte

DAZN, la nota piattaforma di streaming sportivo, ha lanciato una nuova offerta che rende lo sport accessibile a tutti. Per soli 9,99 euro al mese, gli appassionati di sport possono godere di un vasto catalogo di eventi sportivi live e on demand, grazie a una super promozione.

DAZN: un prezzo così non lo avete mai visto

La nuova offerta, denominata PIANO START, offre la possibilità di guardare una vasta gamma di eventi sportivi dove e quando si vuole. Questo piano è stato pensato per coloro che non sono particolarmente amanti del calcio, ma preferiscono altre discipline sportive non sempre disponibili su altre piattaforme. Tra gli sport a disposizione ci sono il basket, la NFL, i più importanti incontri di boxe, il meglio del fighting internazionale, il darts e la UEFA Women Champions League.

Per attivare l’abbonamento a DAZN START è sufficiente cliccare su un link, creare un nuovo account inserendo nome, cognome e indirizzo email, scegliere una password sicura e selezionare il metodo di pagamento preferito. Una volta completata l’iscrizione, è possibile scaricare l’app ufficiale e iniziare a guardare il ricco catalogo disponibile. Se si sceglie il contratto annuale scontato, con permanenza minima di 12 mesi, si ottiene il Piano START a soli 9,99 euro al mese, invece di 13,99 euro. Se si preferisce l’abbonamento mensile, il costo è di 13,99 euro al mese, con la possibilità di disdire con 30 giorni di preavviso.

Un altro vantaggio dell’abbonamento a DAZN è la possibilità di utilizzarlo anche all’estero, grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera. Se si viaggia al di fuori dell’Unione Europea o non si ha la portabilità transfrontaliera, si avrà accesso ai programmi normalmente disponibili nel Paese che si sta visitando.