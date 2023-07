Amazon riserva una fantastica promozione per tutti gli utenti che vogliono approfittare degli sconti del Prime Day, in questi giorni è infatti possibile riscattare un coupon del valore di 6€, andando così ad avere la possibilità di incrementare il livello di risparmio effettivamente raggiunto.

Amazon Prime Day, come avere il buono di 6€

Per cercare di incrementare al massimo le vendite, Amazon ha giustamente pensato ad una promozione molto interessante, che propone in cambio un coupon gratis del valore di 6 euro. Per ottenerlo è necessario seguire un iter particolare, che culmina con il dover ricaricare il proprio account di almeno 40 euro; coloro che effettueranno tale operazione, avranno in cambio da Amazon altri 6 euro gratis, aggiunti automaticamente in breve tempo al saldo dell’account, e spendibili entro e non oltre il 13 ottobre 2023.

Accedervi è davvero semplice, lo dobbiamo ammettere, anche se la promozione presenta un vincolo importante: non possono godere della suddetta coloro che hanno effettuato una ricarica nel corso degli ultimi 36 mesi, tutti gli altri invece sono ammessi. Per effettuare la ricarica basterà recarsi sul proprio account, flaggare la voce “Clicca qui per applicare la promozione” e poi aggiungere il quantitativo di denaro desiderato.