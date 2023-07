La nuova promozione pensata da Amazon è davvero più unica che rara, poiché permette a tutti gli utenti di avere libero accesso a un Amazon Echo Show 5 a titolo completamente gratuito, a patto che venga seguito uno specifico iter, comunque non particolarmente complicato.

Avvicinatevi ad Amazon per risparmiare, è il momento davvero giusto per farlo, poiché in questo periodo sta per arrivare il Prime Day, e con esso nuovi sconti speciali, prezzi bassissimi dal risparmio assicurato, ed anche i codici sconto gratis per ridurre al massimo la spesa da sostenere.

Amazon Echo Show 5, ecco come potete averlo a titolo gratuito

Amazon Echo Show 5 è un piccolo dispositivo che permette agli utenti di accedere a tutte le funzioni di Amazon Alexa, senza spostarsi dal divano di casa, infatti può essere controllato direttamente con la voce, oltre che permettere la visione delle informazioni direttamente sullo schermo a colori touchscreen. La terza generazione è da poco stata lanciata sul mercato, ma Amazon ha già deciso di offrirla con una promozione più unica che rara.

In occasione del Prime Day, infatti, è possibile acquistare 2 Echo Show 5 (di terza generazione) al prezzo di 1; per raggiungere l’obiettivo prefissato sarà necessario aggiungere al carrello due unità, e poi applicare nella pagina di riepilogo dell’ordine il codice ECHOSHOW5. In automatico il sistema provvederà a ridurre del 50% la spesa, andando difatti a farvi spendere 108 euro per l’acquisto di due prodotti, al posto dei 216 previsti di listino.

