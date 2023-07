Il Prime Day di Amazon rappresenta da sempre il momento giusto per approfittare di un’occasione più unica che rara, che in genere corrisponde alla possibilità di ricevere uno sconto speciale, anche applicato su prodotti generalmente non scontati rispetto al loro listino originario.

Un chiaro esempio del pensiero appena espresso può essere portato avanti con Amazon Echo Dot, il piccolo prodotto che integra al proprio interno l’assistente virtuale Amazon Alexa, oggi viene proposto con un risparmio praticamente mai visto prima d’ora. Il Prime day inizierà ufficialmente domani, 11 luglio, ma già da stasera sul nostro canale Telegram potrete trovare la live con tutte le offerte ufficiali; scopritele subito iscrivendovi a Malatirisparmio, Tecnofferte e Codiciscontotech.

Echo Dot gratis su Amazon, un’offerta unica

E’ arrivato il momento di acquistare un Amazon Echo Dot di 5a generazione, in questi giorni di Prime Day, infatti, l’azienda ha deciso di mettere a disposizione di tutti gli utenti uno sconto del 100% sul singolo elemento, semplicemente permettendo loro di applicare un codice su un acquisto multiplo. Più precisamente è possibile oggi pensare di aggiungere al carrello due unità di Echo Dot, applicare nella pagina di riepilogo il codice ECHODOT, e ricevere così una riduzione del 50% sul valore finale, spendendo solamente 42 euro.

Un risparmio più che unico nel suo genere, che l’utente non deve assolutamente lasciarsi sfuggire. E’ una promozione abbastanza rara, l’ultima volta che avevamo visto una soluzione simile era il Black Friday, per questo motivo potreste dover aspettare altri 4 mesi prima di poter effettivamente godere di un altro sconto così elevato sull’acquisto dello stesso prodotto.