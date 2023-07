Negli ultimi anni pandemia, guerra e crisi economica hanno colpito diversi settori che hanno visto i prezzi lievitare in modo esorbitante. Il settore delle telecomunicazioni non è stato di certo risparmiato e gli operatori sono stati costretti a effettuare numerose modifiche contrattuali con la rimodulazione dei prezzi.

I clienti a questo punto hanno optato verso nuovi orizzonti e gli operatori virtuali sono la scelta giusta per quanto riguarda affidabilità e accessibilità. Ma cosa sono questi nuovi operatori?

Gli operatori virtuali in realtà esistono da un bel po’ di anni ma il loro numero è cresciuto esponenzialmente solo di recente, portandoli alla ribalta. Si tratta di operatori che non possiedono delle infrastrutture private ma poggiano la loro copertura su reti di altri operatori e ciò permette di avere dei prezzi contenuti per le offerte.

Uno dei primi operatori virtuali approdati in Italia è 1Mobile, operatore fondato nel 2007 (ai tempi era noto come Carrefour UNO Mobile) che poggia sulla rete di Vodafone.

1Mobile, quali sono le sue incredibili offerte?

In questo articolo forniremo una carrellata di incredibili promozioni telefoniche offerte da 1Mobile: