Non è sempre possibile riuscire a trovare degli auricolari Bluetooth con un buono rapporto qualità/prezzo. Delle volte capita di acquistare delle cuffie e pagarle anche tanto, per poi scoprire che non ne valeva la pena.

Grazie alla nuova offerta della piattaforma Amazon però, in questi giorni potrete acquistare le cuffie Xiaomi Redmi Buds 4 Lite a soli 22 euro. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite a soli 22 euro su Amazon

Questa è un’occasione davvero unica per un paio di cuffie true wireless di una buona qualità. L’offerta riguarda solamente la colorazione Black, anche se con soli 2 euro in più è possibile acquistare anche la versione White. Tra le specifiche più importanti delle cuffie in questione troviamo il supporto al Bluetooth 5.3, per non parlare del driver dinamico con diaframma composito da 12mm.

Non dimentichiamoci l’autonomia, Xiaomi infatti garantisce fino a 5 ore di utilizzo, con la carica aggiuntiva della custodia si può persino arrivare a 20 ore totali di utilizzo. Le cuffie supportano anche Google Fast Pair per il collegamento rapido con il vostro smartphone Android.

Presentano inoltre una certificazione IPX4 per l’acqua. Non possiamo non segnalare la cancellazione del rumore AI per le chiamate, che permette di restituire un audio sempre chiaro e trasparente. Grazie alla piattaforma Amazon è possibile acquistarle a soli 22 euro invece di 34.90 euro, con uno sconto dell 37%. Seguite questo link per maggiori dettagli a riguardo.