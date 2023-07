WhatsApp è sempre alla ricerca di nuovi aggiornamenti. L’obiettivo prioritario della piattaforma di messaggistica istantanea è quello di semplificare la comunicazione tra i suoi utenti e di rendere le conversazioni quotidiane sempre più smart ed intuitive. Per evitare la concorrenza di altri servizi che garantiscono comunicazione immediata via chat, Telegram in primis, WhatsApp ha messo a punto una serie di upgrade in questa stagione estiva.

WhatsApp, la novità per modificare tutti i messaggi

Finalmente in questa stagione estiva gli utenti avranno a loro disposizione un aggiornamento a lungo atteso: il tool che consente di modificare i messaggi già inviati. Senza procedere direttamente alla cancellazione del messaggio, quindi, gli utenti avranno la possibilità di cambiare quanto scritto in precedenti in un semplice passaggio.

Per modificare un messaggio su WhatsApp sarà necessario evidenziare lo stesso con un tap prolungato sullo smartphone e nel relativo menù a tendina cliccare sull’opzione di modifica. A questo punto sarà possibile modificare tutto il messaggio, una parola o diverse parole.

I destinatari a loro volta non vedranno la versione primaria del messaggio, ma soltanto la versione modificata. Una notifica però avviserà gli stessi destinatari dell’avvenuta modifica di un testo, in via speculare a quanto avviene già oggi ogni volta in cui si va ad eliminare un contenuto in chat.

L’aggiornamento per la modifica dei messaggi è quanto mai strategico, soprattutto per tutte quelle volte in cui vengono inviati testi con errori di forma o anche con errori d’ortografia e grammaticali. Il tool per la modifica è disponibile sia su iPhone che su Android.