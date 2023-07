Volantino Euronics, dal 7 al 19 luglio hai un'infinità di opportunità per risparmiare

Euronics ha lanciato due nuovi volantini ricchi di offerte speciali su una vasta gamma di prodotti tecnologici. Queste offerte, valide fino al 19 luglio, includono sconti su smartphone, portatili, TV, biciclette e monopattini elettrici, accessori tech, e piccoli e grandi elettrodomestici. Non c’è tempo da perdere, i giorni passano e non possiamo perdere le promozioni del mese!

Euronics: a Luglio le offerte sugli smartphone (e non solo) sorprendono tutti

Tra le offerte più interessanti, troviamo il Samsung Galaxy A34 a 299€, il Xiaomi Note 12 Pro a 269€, e il Lenovo IdeaPad 3 a 599€. Inoltre, sono disponibili sconti su vari modelli di TV LG, Sony e Hisense, oltre a una vasta gamma di piccoli e grandi elettrodomestici.

Euronics offre anche il servizio “SmartphoneCash“, che valuta il tuo smartphone usato e ti regala un buono acquisto spendibile subito in negozio. Inoltre, con il servizio “Noteback“, acquistando un portatile di almeno 599€, potrai ricevere fino al 50% di cashback se lo sostituisci entro due anni, fino al 35% di cashback se lo sostituisci entro 3 anni, o fino al 25% di cashback se lo sostituisci entro 4 anni.

Le offerte sono disponibili sia online che nei punti vendita Euronics, e grazie al Regolamento sulla portabilità transfrontaliera, potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani senza limitazioni e in modo del tutto legale in tutti i Paesi facenti parte dello SEE. A proposito di DAZN, adesso i servizi della piattaforma costano solo 10 euro! Quanto alle offerte della catena, ricorda di controllare nelle ultime pagine di ciascun volantino Euronics in quali punti vendita sia valido.