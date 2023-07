Vodafone non lascia campo libero ad Iliad nel settore della telefonia mobile in questa stagione estiva. Il provider inglese vuole essere competitivo al massimo nei confronti di Iliad nel mese di luglio e vuole attirare sempre più clienti al suo già nutrito bacino di pubblico. Una promozione in particolare sarà garantita a tutti coloro che vogliono cambiare operatore: la Special 100 Giga.

Vodafone, la promozione imperdibile a costi da ribasso

La Special 100 Giga è una ricaricabile storica di Vodafone e prevede un ticket composto da chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 100 Giga per la connessione di rete, con l’ausilio della tecnologia del 5G laddove disponibile la copertura.

Il prezzo di questa tariffa è di grande vantaggio per gli utenti. Gli abbonati che optano per la ricaricabile del gestore inglese, infatti, si troveranno a pagare soli 8,99 euro al mese con l’aggiunta di un costo una tantum per l’attivazione della SIM e la sottoscrizione della nuova rete pari a 10 euro.

A differenza del passato, gli utenti che optano per il gestore inglese avranno anche una garanzia. Il costo della ricaricabile in questione, infatti, sarà bloccato per i primi sei mesi dalla sottoscrizione della SIM. Nel primo semestre, quindi, Vodafone si impegna a non applicare rimodulazioni su costi e soglie di consumo.

La Special 100 Giga può essere richiesta presso uno dei punti vendita di Vodafone sul territorio italiano, previa richiesta di portabilità del proprio numero da un altro gestore.