Threads è arrivato, come funziona il "Twitter" di Instagram

È ufficiale l’arrivo della nuova piattaforma Threads sui sistemi operativi Android ed iOS. In oltre 100 paesi, insieme che in questo momento non comprende l’Europa, è stato ufficializzato il nuovo social da parte di Meta.

Il suo compito sarà quello di rendere la vita difficile a Twitter, mostrando più o meno le stesse prerogative. Di proposito infatti Threads è stato lanciato nel periodo di maggiore difficoltà del social creatore dei cosiddetti “hashtag”. Ma come si utilizza questa nuova piattaforma? Ovviamente pian piano gli utenti prenderanno la mano, ma ci sono alcune linee guida su cui basarsi.

Nasce Threads, la nuova app di Meta: ecco alcuni aspetti fondamentali

Innanzitutto per entrare all’interno di Threads bisognerà semplicemente inserire le credenziali di Instagram. Servirà poi completare alcune informazioni di base come nome, biografia ed eventuali link. Si potrà scegliere inoltre anche qui tra profilo pubblico o privato.

Gli utenti si ritroveranno di fronte a 5 tab diversi. Il primo sarà rappresentato dalla homepage, sulla quale ci saranno i post di tutti gli account che si sceglierà di seguire. Il secondo tab sarà quello dedicato alla ricerca degli account oltre che alla raccolta di quelli che potrebbero interessare.

Ci sono poi le sezioni per scrivere un nuovo thread, la sezione attività dove verranno raccolte tutte le azioni compiute su Threads e la sezione profilo dove ci saranno le informazioni e i post dell’utente.

Per quanto riguarda i post appunto, ci si potrà spingere fino a 500 caratteri includendo immagini, video fino a 5 minuti, testo e link. Sarà possibile condividere un post di Threads anche nelle Instagram Stories.