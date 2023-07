La novità dell’estate per gli utenti di Netflix è certamente lo stop alla condivisione degli account. Come ampiamente annunciato già nel corso dei mesi primaverili, la grande multinazionale americana – prima nel settore dello streaming a prevedere simile rivoluzione commerciale – ha deciso di porre un argine alla diffusa pratica della condivisione dei profili e relativa condivisione dei prezzi da pagare da parte del pubblico.

Netflix, come cambiano i costi con lo stop agli account condivisi

La grande inversione di marcia della tv streaming ha portato a non pochi dubbi per gli utenti. In tanti, ad esempio, si troveranno a pagare qualcosa in più rispetto al passato per accedere alla ricca galleria di serie tv e di film.

Di base, i costi di Netflix non cambiano. Gli utenti che attivano un piano per la piattaforma avranno sempre una libera scelta tra tre pacchetti: Premium, Standard e base.

Il ticket Premium prevede un costo sempre pari a 17,99 euro. Con questo pacchetto sarà possibile accedere a tutti i contenuti del catalogo con la tecnologia del 4K UHD. Il ticket Standard, invece, prevede un prezzo mensile pari a 12,99 euro al mese e la possibilità di accedere a tutti i titoli della galleria con la tecnologia del Full HD.

Il pacchetto base è invece quello entry level e prevede il pagamento di 5,49 euro al mese per vedere tutti i contenuti con qualità standard e con l’alternanza di pubblicità.

Rispetto al passato, tutti coloro che vorranno continuare a condividere il loro account dovranno aggiungere un extra di 4,99 euro per ogni componente esterno al nucleo domestico aggiunto al profilo di visione.