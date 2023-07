Lidl continua sull’ottima strada intrapresa in passato, mettendo a disposizione di tutti i consumatori una campagna promozionale più unica che rara, con la quale riuscire ad accedere a prodotti di buon livello, a prezzi decisamente convenienti.

Gli utenti che oggi sono interessati a fruire completamente della campagna, devono comunque sapere essere una soluzione disponibile solo nei negozi, in tutti i punti vendita fisici gli acquisti possono essere completati senza problemi (salvo esaurimento anticipato delle scorte). Lo stesso discorso non vale per il sito ufficiale, location sulla quale i prezzi sono invece tutt’altro che ridotti.

Lidl, ecco quali sono i nuovi prodotti in promozione

Fino al 9 luglio gli utenti si ritrovano con l’avere la possibilità di mettere le mani su una promozione decisamente interessante, un volantino ricco di occasioni e di prezzi molto bassi, che cercano di avvicinare più utenti possibili all’acquisto. Gli utenti sono felicissimi delle occasioni poste in essere da Lidl, arrivano infatti tanti prodotti in offerta, come il trapano avvitatore ricaricabile, disponibile a 69 euro, passando anche per numerosi altri dispositivi economici.

Tra questi troviamo il faro LED ad energia solare a 9,99 euro, la valigetta porta attrezzi, che viene oggi proposta a 14,99 euro, oppure anche il misuratore di temperatura ad infrarossi, che ha un costo finale di 19 euro (senza dimenticarsi dell’igrometro a 17,99 euro). Tutti questi dispositivi possono essere acquistati, con garanzia di 24 mesi, direttamente nei punti vendita Lidl, entro domenica 9 luglio (a meno che le scorte non siano terminate prima).