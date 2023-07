A quanto pare Dacia non ne ha ancora abbastanza. Dacia Duster è infatti una delle vetture più note e di più successo dell’azienda. Per questo motivo, Dacia ha deciso di dare un’ulteriore ventata di novità a questa sua vettura. In queste ore, in particolare, sono state pubblicate in rete alcune foto spia della prossima generazione.

Dacia Duster, emergono in rete nuove foto spia della prossima generazione

Il noto marchio automobilistico Dacia ha deciso di dare una rinfrescata al design di una delle sue vetture più importanti. Come già accennato in apertura, si tratta della prossima generazione della Dacia Duster. Nel corso delle ultime ore la vettura in questione è stata spiata nuovamente su strada durante alcuni test di efficienza.

Dalle foto spia appena emerse in rete possiamo notare come la vettura sia ancora pesantemente camuffata per non rivelare molti dettagli. Sulla parte posteriore, ad esempio, non è possibile intravedere il design dei nuovi gruppi ottici. Sulla parte frontale, invece, sono ben visibili i nuovi fari LED. Questi ultimi sembra che avranno uno sviluppo orizzontale.

Sempre sul fronte è possibile scorgere altri dettagli estetici, come una nuova forma per il paraurti e per la griglia. Dalle foto appena emerse non si intravedono gli interni. Tuttavia, secondo le indiscrezioni emerse fino ad ora, sappiamo che la nuova Dacia Duster vanterà uno schermo per il sistema di infotainment con una diagonale da 7 pollici. Sembra poi che la piattaforma su cui si poggerà la vettura sarà la CMF-B. Questo dettaglio lascia intendere che potrebbe essere resa disponibile anche una versione con motorizzazioni ibride.