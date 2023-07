CoopVoce è l‘operatore di telefonia mobile Coop Italia, entrato nel mercato delle telecomunicazioni nel 2007.

Il gestore offre una moltitudine di offerte vantaggiose soprattutto verso coloro che risultano essere fedeli clienti Coop.

Tra qualità e quantità di servizi inclusi, e la trasparenza e la realtà delle promo attivabili, CoopVoce offre alcune delle promozioni per dispositivi mobili più vantaggiose del momento.

Indicate con il nome di Primo Evo, ecco le loro principali caratteristiche e i prezzi di abbonamento mensile.

CoopVoce le migliori promo Evo

Evo Essential, a 4.90 euro al mese.

Essa comprende:

200 SMS verso tutti;

verso tutti; Chiamate e minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali;

verso fissi e mobili nazionali; Internet 4G e 3 giga di traffico dati.

2. Evo 50, a 7.90 euro al mese.

Comprende:

1000 SMS verso tutti;

verso tutti; Chiamate e minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali;

verso fissi e mobili nazionali; Internet 4G e 50 giga di traffico dati.

3. Evo 180, a 9.90 euro al mese.

Comprende:

1000 SMS verso tutti;

verso tutti; Chiamate e minuti illimitati verso tutti;

verso tutti; 180 giga di traffico dati.

Informazioni aggiuntive

Tutti avranno la possibilità di accedere a queste promo. Ai nuovi clienti, a coloro che intendono effettuare una portabilità di numero, e persino a coloro che sono già clienti di CoopVoce e che possono effettuare un cambio di offerta.

La promo può essere attivata scegliendo tra due modalità:

Attraverso il sito online.

Prevede un costo di attivazione di 10 euro che comprende la nuova SIM e il primo mese incluso.

Prevede un costo di attivazione di che comprende la e il primo mese incluso. In un punto vendita fisico. Prevede un costo di attivazione di 10 euro, più 5 euro per la ricarica della SIM.

Al termine dell’offerta essa verrà aggiornata in automatico. Se non viene scelta l’attivazione automatica, la promo verrà bloccata per 30 giorni in attesa di una nuova ricarica.

Se invece i servizi offerti terminano prima della scadenza della promo, i costi aggiuntivi verranno applicati esclusivamente in base al piano dell’offerta scelto.