Bonus Vita, con Intesa Sanpaolo hai la possibilità di ottenere grandi offerte

Un nuovo bonus è in arrivo per i clienti di Intesa Sanpaolo, uno dei principali istituti finanziari in Italia. Questa iniziativa, che non ha nulla a che vedere con quelle di natura statale, offre ai clienti la possibilità di ottenere un bonus sulle offerte di investimento assicurativo. Il Bonus Vita Intesa Sanpaolo 2023 è disponibile per le persone che stipulano un nuovo contratto, effettuano un investimento extra o avviano un piano di pagamento ricorrente.

Bonus Vita: le condizioni da rispettare

I clienti hanno tempo fino al 29 settembre per stipulare un nuovo contratto o impegnarsi in una delle suddette operazioni per beneficiare di un bonus dell’1% o dell’1,50% in base all’importo dei premi pagati. Questa offerta bonus si applica a una serie di prodotti di investimento assicurativo, tra cui PatrimonioProInsurance, Doppio CentroInsurance, Prospettiva Sostenibile e ExclusiveInsurance. Per ottenerlo è necessario stipulare una nuova convenzione per un prodotto rientrante nell’ambito dell’iniziativa, oppure attivare un piano di rateizzazione extra o un piano di pagamento ricorrente durante la durata dell’iniziativa per i prodotti inclusi nell’iniziativa stessa. Il calcolo e il successivo riconoscimento del Bonus sarà automatizzato e avverrà il 24 gennaio 2024.

Tuttavia, ci sono alcune condizioni da rispettare. Se alla data del 24 gennaio 2024 non fosse più attivo il contratto di uno qualsiasi dei prodotti oggetto dell’iniziativa, il Bonus non sarà riconosciuto. Inoltre, se tra il 29 maggio e il 29 settembre 2023 hai effettuato una richiesta di rimborso parziale o totale per uno qualsiasi dei tuoi investimenti assicurativi di Intesa Sanpaolo Life, il Bonus non ti sarà riconosciuto. Per ulteriori informazioni sul Bonus Vita Intesa Sanpaolo 2023, i clienti possono consultare i documenti a disposizione presso le succursali di Intesa Sanpaolo e sul sito web dell’azienda.