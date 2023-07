Beelink ha annunciato un nuovo PC da gaming molto particolare chiamato SER6 MAX. Dimenticate i grandi case con LED ovunque a cui siamo abituati, questo modello è un mini PC che non ha nulla da invidiare alle versioni tradizionali.

Il Beelink SER6 MAX può contare sulla presenza del processore AMD Ryzen 7 che garantisce ottime performance in ogni condizione di utilizzo. Nello specifico, la CPU è la AMD Ryzen 7 7735HS con un TDP di 65W. Questo valore di TDP permette di gestire anche la iGPU Radeon 680M con ampi margini di manovra.

Infatti, il produttore ha scelto di utilizzare una CPU che funziona alle stesse prestazioni di una versione desktop anche se inserita in un case estremamente più compatto. Per riuscirci, Beelink ha dovuto realizzare un sistema di raffreddamento che possa gestire tutto il calore prodotto. Attraverso una dissipazione a camera a vapore, è possibile tenere sotto controllo le temperature ed evitare il throttling termico.

Beelink SER6 MAX è un PC da gaming a tutti gli effetti anche se nel corpo di un mini PC estremamente compatto

La dotazione di porte del SER6 Max è completa, infatti troviamo porte DP, HDMI e USB-C. Non manca la possibilità di espandere la memoria con un ulteriore slot per inserire un SSD da 2,5 pollici.

Il device nasce per espansione la gamma SER6 del produttore. Infatti, il SER6 MAX si affianca agli attuali SER6, SER6 Pro e SER6 Pro Plus. Dal punto di vista delle specifiche, quest’ultimo mini PC si posiziona sopra il SER6 Pro Plus e permette agli utenti di sfruttare al meglio il suo hardware.

Al momento non sono noti i dettagli sul prezzo e sulla disponibilità internazionale.