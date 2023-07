Amazon regala un COUPON di 6€, ricevetelo GRATIS con questo link

Ogni utente può ricevere un coupon gratis del valore di 6 euro da spendere direttamente su Amazon, ecco come fare per ottenerlo.

Amazon avvicina gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti, in occasione del Prime Day, non solo mettendo a disposizione prezzi decisamente più bassi del normale, ma puntando forte anche sulla possibilità di godere di coupon che permettano a tutti gli effetti di ridurre al massimo la spesa finale.

Ad oggi gli utenti possono prima di tutto affidarsi a Telegram per essere sicuri di ricevere le offerte sul proprio smartphone, in modo da riuscire a scoprire in anteprima assoluta quali sono i prezzi più bassi, ricevendo in cambio anche codici e coupon a titolo completamente gratuito. Per raggiungere tale scopo, vi invitiamo caldamente ad iscrivervi quanto prima a Codiciscontotech, malatirisparmio e tecnofferte.

Amazon, ecco come fare per avere il coupon di 6€

La nuova promozione disponibile su Amazon è sicuramente un piccolo passo in avanti che permette agli utenti di raggiungere un livello di risparmio superiore rispetto al normale, ancora pima di pensare di acquistare un prodotto in particolare. L’idea di Amazon è quella di spingere il consumatore all’acquisto, per ottenere il risultato desiderato ha deciso infatti di regalare un coupon a coloro che ricaricheranno il proprio account di almeno 40 euro; effettuando tale operazioni, l’azienda accrediterà 6€ gratis, che potranno essere utilizzato entro il 13 ottobre 2023.

La promozione presenta una limitazione importante, infatti non tutti vi possono accedere liberamente, essendo riservata a coloro che non hanno effettuato una ricarica nel corso degli ultimi 36 mesi. Nell’eventualità, al contrario, in cui rientraste nella suddetta selezione, sappiate che comunque è necessario ricaricare almeno 40 euro, non sarà possibile caricare sul proprio account una quota inferiore (il bonus di 6 euro verrà accreditato in tempi brevissimi).