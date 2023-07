Giga quasi gratis da WindTre con una nuovissima serie di offerte che vuole ritagliare agli utenti lo spazio necessario per spendere poco, ed allo stesso tempo non essere costretti a rinunciare agli sconti in generale. I prezzi bassi sono molto convenienti, a patto che comunque si rispettino sempre le solite condizioni essenziali.

Nell’avvicinarsi al mondo di WindTre, la prima cosa importante da sapere riguarda più che altro la necessità di provenire da un determinato numero di telefono, infatti al giorno d’oggi non tutti possono richiedere la promo, solamente coloro che decidono di abbandonare la propria azienda, ancora meglio se MVNO o Iliad.

Per ricevere ogni giorno le offerte Amazon in esclusiva, ecco qui il nostro canale Telegram ufficiale, con tanti prezzi bassi.

WindTre, ecco le offerte che dovete attivare subito

Le offerte di WindTre si sono recentemente arricchite con una nuova soluzione decisamente speciale, la Go 200 XS, promozione winback pensata proprio per invogliare ex-clienti a rientrare nel mondo dell’azienda, proponendo un prezzo bassissimo (soli 5,99 euro al mese) ed un bundle assolutamente unico.

La Go 200 XS permette al consumatore di accedere a ben 200 giga di traffico dati al mese, utilizzabili in 4G, con al loro fianco 50 SMS ed anche minuti illimitati, che potranno essere utilizzati a piacimento. I vincoli legati alla promozione sono sostanzialmente due: il pagamento del canone è in versione Easy Pay, ciò sta a significare che sarà da corrispondere solo tramite conto corrente o carta di credito, ed oltretutto coloro che vorranno navigare in 5G dovranno pagare 1 euro in più al mese.