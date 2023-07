Una novità di WhatsApp di queste ultime settimane non è certo passata sottotraccia. Dopo una richiesta incessante da parte del pubblico, gli utenti della piattaforma di messaggistica ora hanno finalmente la possibilità di accedere con il proprio account su più dispostivi mobili e su più smartphone per inviare e leggere messaggi non solo sul proprio dispositivo principale. Questa novità, che accomuna finalmente WhatsApp alle altre piattaforme di messaggistica, ha anche un risvolto particolare.

WhatsApp, il nuovo metodo per spiare le chat del partner in pochi secondi

Grazie a questo metodo nuovo introdotto da WhatsApp, infatti, gli utenti possono spiare e leggere in maniera rapida tutti i messaggi del proprio partner o anche di una persona di loro interesse.

Per poter leggere i messaggi di una persona, basterà avere per pochi secondi il pieno possesso del dispositivo altri ed effettuare attraverso le funzioni del menù Impostazioni la sincronizzazione delle chat da un dispositivo ad un altro. Una volta effettuata la sincronizzazione dei messaggi, tutte le conversazioni del proprio smartphone saranno disponibili anche sul secondo in maniera istantanea.

Questa tecnica, che sino a qualche giorno fa, era disponibile solo con la versione desktop della chat, ossia WhatsApp Web, oggi è di semplice applicazione per chi ha dei sospetti sui comportamenti del proprio lui o della propria lei o per chi ha la mania di controllo dei messaggi scambiati dal partner.

Ad ogni modo, presto, questo metodo potrebbe essere facilmente aggirabile utilizzando la verifica in due passaggi per l’accesso al proprio account personale.