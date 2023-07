Whatsapp, come uscire a passo felpato da un gruppo

I gruppi di WhatsApp possono essere un’utile risorsa per rimanere in contatto con amici, familiari o colleghi. Tuttavia, possono diventare rapidamente ingombranti, soprattutto quando le notifiche iniziano a sommarsi. Se ti sei mai chiesto come lasciare un gruppo senza destare sospetti, esiste un metodo che ti permette di farlo in modo discreto.

Whatsapp: il trucco di cui tutti abbiamo bisogno

Prima di tutto, dovrai accedere a WhatsApp ed entrare nel gruppo che desideri lasciare. Clicca sui tre puntini in alto a destra e seleziona “Disattiva notifiche”. Successivamente, dovrai selezionare l’opzione “Sempre“. Ciò ti permetterà di non ricevere più notifiche dal gruppo.

Il passo successivo è tornare alla finestra principale di WhatsApp, tenere premuto sul gruppo per due secondi e selezionare l’opzione “Archivia chat“. Questo sposterà la conversazione del gruppo nell’archivio, rendendola invisibile nella tua lista di chat principale. Non riceverai più messaggi dal gruppo e non vedrai chi ti sta scrivendo o taggando. Se in futuro desideri controllare cosa è stato scritto nel gruppo, potrai sempre accedere alle tue conversazioni archiviate. Questo metodo ti permette di “sparire” da un gruppo di WhatsApp senza destare sospetti e senza dover ricorrere a applicazioni a pagamento o complicate.

Ricorda, tuttavia, che la privacy e il rispetto degli altri sono fondamentali in qualsiasi forma di comunicazione. Se ritieni che un gruppo di WhatsApp non sia più di tuo interesse, potrebbe essere una buona idea comunicarlo agli altri membri del gruppo prima di lasciarlo.

A proposito di Whatsapp, noi di Tecnoandroid non stiamo più nella pelle: tra pochissimo arriverà la funzione dell’inoltro di video in HD.!