TIM si scaglia all’attacco di Iliad e degli altri provider di telefonia mobile. Nel corso delle prossime settimane, il gestore italiane metterà a disposizione di tutti gli utenti una serie di promozioni molto interessanti sia per le soglie che per i costi di consumo. L’obiettivo sarà quello di eguagliare e superare gli altri gestori, per ottenere sempre più clienti.

TIM, le promozioni Wonder per convincere tutti i clienti

In questa stagione estiva, le promozioni migliori in casa TIM sono le offerte Wonder. Queste promozioni sono disponibili in una duplice versione, in base alla quantità di Giga disponibili per la navigazione internet ed in base al prezzo.

Nel dettaglio, gli utenti che scelgono una prima versione della tariffa Wonder avranno accesso a chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 100 Giga per la connessione internet. Il prezzo per il rinnovo di questa promozione sarà pari a 9,99 euro al mese.

In una seconda versione, invece, gli utenti potranno attivare un pacchetto che prevede consumi no limits per le telefonate verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per la navigazione di rete. Il costo totale per questa promozione è invece di 7,99 euro al mese.

Oltre al costo fisso previsto per il rinnovo della promozione, gli utenti dovranno aggiungere una piccola quota extra dal valore di 10 euro per la sottoscrizione della rete e l’attivazione della SIM. La portabilità da altro numero è necessaria per procedere con la scelta di queste due ricaricabili.