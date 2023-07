Smartphone, presto rimarranno fuori dai concerti assieme alle bottiglie d'acqua

L’uso dello smartphone è diventato pervasivo in tutte le aree della vita, ma in alcuni contesti può diventare fastidioso e distruttivo. Per questo motivo, si sta diffondendo l’abitudine di proibirne l’uso durante eventi pubblici come concerti o in locali notturni. In questi casi, all’ingresso, gli smartphone vengono sigillati in una custodia o viene applicato un adesivo sulla fotocamera per impedire la registrazione. Questo fenomeno è stato riscontrato in eventi di artisti famosi come Bob Dylan, Alicia Keys, John Mayer, Guns’N Roses e molti altri.

Smartphone: la decisione drastica e contraria

Una startup, Yondr, sta costruendo un business su questo fenomeno, producendo e vendendo custodie speciali per sigillare gli smartphone. Chi desidera utilizzare il telefono durante l’evento può recarsi in una zona apposita, simile alle aree fumatori negli aeroporti. Yondr prevede di espandere l’uso delle sue custodie in altri contesti, come scuole e teatri.

Tuttavia, questa soluzione presenta alcune criticità. Innanzitutto, l’obbligo di sigillare gli smartphone può essere visto come un fallimento nel creare una cultura di utilizzo corretto di questi dispositivi. Inoltre, ci sono preoccupazioni riguardanti la sicurezza, poiché la registrazione di video in spazi pubblici può contribuire a prevenire crimini o a comprendere cosa è successo in situazioni di emergenza. Infine, mentre l’idea di “godersi il momento” è valida, l’imposizione di un divieto potrebbe non essere il modo migliore per raggiungere questo obiettivo.