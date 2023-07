Smartphone, come trattare la temperatura alta durante l'estate

Lo smartphone è diventato un accessorio indispensabile nella vita quotidiana, ma può andare incontro a surriscaldamento, un fenomeno che si verifica in condizioni estreme. Questo accade quando la batteria viene messa alla prova nell’esecuzione di attività complesse sul dispositivo. Le batterie degli smartphone sono realizzate con ioni di litio, che rilasciano calore mentre generano elettricità. È normale che si verifichi un aumento di calore quando il cellulare viene messo in carica.

Smartphone: i rimedi contro il caldo

Le principali cause del surriscaldamento sono l’uso intensivo e il gran numero di app attive. Altre cause possono essere un danno interno, l’esposizione prolungata a fonti di calore e l’uso di cover di bassa qualità o molto strette. In queste condizioni, il cellulare può diventare molto caldo e quasi impossibile da maneggiare. Per evitare il surriscaldamento, è possibile adottare alcune misure preventive. Si consiglia di rispettare i tempi di ricarica, acquistare una cover di buona qualità, “pulire” regolarmente il dispositivo eliminando le applicazioni superflue o inutili, chiudere sempre le app una volta utilizzate, non dimenticare di spegnere e riavviare lo smartphone e scegliere modalità di risparmio energetico.

In caso di surriscaldamento dello smartphone, è possibile adottare alcuni rimedi. La prima cosa da fare è identificare la causa dell’innalzamento di calore e individuare la zona surriscaldata. Se il calore si genera sul retro del dispositivo, dove si trova la batteria, è consigliabile rimuovere la cover per consentire il passaggio di aria e permettere il rilascio di calore. Si può poi attivare la modalità aereo, che disabilita molte funzioni che stressano la batteria, come il Bluetooth. Infine, è consigliabile spostare lo smartphone in un luogo fresco e lontano dal sole, installare un software per la pulizia dei file spazzatura, ridurre la luminosità dello schermo e riavviare il telefono.