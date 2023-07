E’ arrivato il Prime Day anche per Playstation, che in queste settimane sta offrendo ai propri utenti giornate ricche di sconti e promozioni da non perdere.

Vengono chiamate le giornate Essential Picks, ma non sono altro che una raccolta di quasi 400 offerte per giochi che sono disponibili sia su PS5 che su PS4.

Fino ad oggi sono molti i titoli che hanno venduto parecchio e che si trovano attualmente ad un prezzo molto competitivo: giochi come Horizon: Forbidden West, God of War Ragnarök o The Last of Us Part 1 .

Ricordiamo che tutto ciò ha un limite: infatti queste settimane di sconti non potranno più essere accessibili al pubblico a partire dal 20 luglio. Affrettati a dare un’occhiata alla tua wishlist e scopri se c’è qualcosa che avevi salvato ancora in offerta.

Alcuni giochi che puoi trovare ora in promo

Star Wars Tales from Galaxy’s Edge Enhanced Edition: è una collection edition che ti permetterà di esplorare e visitare luoghi iconici nella realtà virtuale. Questo particolare contenuto per VR lo puoi trovare ora in offerta a soli 39,99 euro, un risparmio del 20%.

Diablo 2 Resurrected: Uno dei classici più amati per chi ama questo genere. Lo puoi trovare ora in offerta a soli 13 euro e 19 centesimi. Un risparmio di circa il 67% rispetto al prezzo iniziale.

Assassin’s Creed Valhalla e l’espansione Dawn of Ragnarök, una delle prime storie che vedono impegnato il guerriero vichingo Eivor in nuove avventure. Acquista ora la deluxe edition per PS4 e PS5 a soli 22 euro e 49 cent risparmiando il 75%.