Play Store di Google, promozione speciale con 10 app a pagamento gratis

Siamo alle solite: se siete utenti con uno smartphone Android, il Play Store oggi vi sorriderà. Nel market più famoso di tutto il mondo mobile, sarà possibile scaricare gratis dei titoli a pagamento, i quali sono stati scelti appositamente tra applicazioni e giochi. Nel paragrafo successivo troverete la lista completa con i link per il download.

Tra tutte le grandi offerte che riguardano oggi il mondo Android, ce ne sono tante molto interessanti, ma l’ambiente di Amazon non è da meno. In un periodo che precede di poco i Prime Day, gli utenti stanno cercando di capire come fare a non lasciarsi sfuggire neanche un affare. Tutto sarà molto più semplice del previsto soprattutto se vi iscriverete ai nostri canali Telegram dedicati, i quali sono disponibili proprio qui sotto.

Play Store di Google: gli utenti Android approfittano della lista di contenuti gratis

Succede ormai più spesso di quanto si crede: arrivano contenuti Android a pagamento direttamente gratis all’interno del Play Store. Questi periodi promozionali sono frequenti ormai nel celebre market di Google, il quale infatti garantisce a tutti la possibilità di provare senza pagare app o giochi che invece prevedrebbero un prezzo. Come è possibile notare dalla lista in basso, sono 10 i contenuti che abbiamo ritenuto opportuno segnalare in base alla loro importanza. Cliccando sui link trovate evidenziati, partirà in automatico il reindirizzamento alla pagina di download ufficiale.