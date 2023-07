Purtroppo gli smartphone entry level e i medio gamma sono un po’ sottovalutati da tutti. Alcuni di questi hanno delle caratteristiche quasi da top di gamma ma un prezzo molto più basso.

Oggi vogliamo parlarvi del Nokia C12, che sicuramente non ha le stesse caratteristiche di un top di gamma, ma comunque se la cava. Il prezzo è strepitoso. Ecco i dettagli.

Nokia C12 ad un prezzo top

Nokia C12 è un smartphone Android semplice, ma con una dotazione molto completa, ma che offre comunque discrete funzionalità per lo svago e il divertimento. Le funzioni offerte da questo Nokia C12 sono più o meno quelle presenti su tutti i dispositivi più avanzati, a cominciare dalla connettività Wi-fi e dal GPS. Dispone inoltre di lettore multimediale, radio, videochiamata e bluetooth.

Dispone di un enorme display Touchscreen da 6.3 pollici con una risoluzione di 1600×720 pixel non particolarmente elevata. Processore Unisoc SC9863A1 con 2 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria non espandibile (purtroppo). Sul retro è disposto un sensore da 8 megapixel e sul lato anteriore un altro sensore, da 5 megapixel.

Batteria da 3.000 mAh e sistema operativo Android 12 in versione Go Edition. Sulla piattaforma Amazon è proposto a soli 104.99 euro scontato del 4%. Visitate la pagina ufficiale seguendo questo link per maggiori dettagli.