Un Mini PC non è altro che un PC ma in miniatura, è possibile adoperare il dispositivo per tutto ciò di cui abbiamo bisogno, proprio come facciamo con un PC dalle dimensioni standard.

Oggi su Amazon è disponibile NiPoGi Mini PC con Windows 11 Pro integrato ad un prezzo scontato del 5%. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

NiPoGi Mini PC con Windows 11 Pro scontato su Amazon

Si tratta del modello con Intel Celeron N5105 con 16 GB di memoria RAM e 512 GB di memoria interna. Il mini computer NiPoGi è alimentato da Intel Jasper Lake N5105 di 11a generazione, superiore 30 % rispetto alle prestazioni del Celeron J4125 di decima generazione, ha preinstallato il nuovissimo Windows 11 Pro.

Nonostante sia installato Windows 11, supporta anche il passaggio a Windows 10, Ubuntu o Linux, insomma un affare e un partner affidabile per il tuo lavoro e la tua vita. Il micro computer NiPoGi è dotato di grafica Intel UHD integrata che garantisce un’elaborazione delle immagini più rapida e una riproduzione video 4K UHD.

Supporta il triplo display tramite l’interfaccia 2 HDMI e 1 VGA per attività diverse contemporaneamente, migliorando notevolmente l’efficienza del lavoro e risparmiando procedure di lavoro non necessarie. Windows 11 Small PC ha una connessione wireless affidabile e stabile. Tutto questo a soli 196 euro, in sconto del 5%. Seguite questo link per maggiori dettagli.