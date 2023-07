NASA, quanto guadagneranno i quattro che staranno un anno su Marte

È stato creato una sorta di habitat marziano simulato in 158 metri quadrati all’interno del Johnson Space Center della NASA. Qui quattro persone hanno accettato di viverci, in modo da poter studiare come si vivrebbe su Marte e cosa si potrebbe imparare da un ambiente così ostile. No, almeno per il momento nessuno andrà su Marte, ma le condizioni del pianeta rosso saranno ricreate in maniera praticamente perfetta. Il soggiorno durerà 378 giorni con i designati speciali che dovranno sottostare ad un programma molto intenso.

Questo include un regime molto duro di esercizi fisici ma anche tantissime cose da fare, come passeggiate spaziali simulate fino a coltivare vegetazione e colture di ogni genere. Il lavoro sarà molto impegnativo e metterà a dura prova i partecipanti, i quali percepiranno ovviamente una paga.

La NASA pagherà i quattro prescelti circa 60.000 dollari per l’intera missione

La NASA a scelto di pagare ognuno di loro 10 dollari l’ora per tutte le ore che impiegheranno. Tutto ciò significa che ognuno guadagnerà circa 60.000 dollari per l’intera missione, magari non molto per qualcuno ma abbastanza per loro, che hanno certamente prediletto l’esperienza che vivranno.

Il team sarà composto, almeno per il momento da quattro persone. Ci sarà l’ingegnere strutturale Ross Brockwell, il medico Nathan Jones, la ricercatrice Kelly Haston e la microbiologa della Marina degli USA, Anca Selariu. Come afferma Brockwell, “Sarà sicuramente una sfida ma è per questo che stiamo facendo tutto questo. Come impariamo a far fronte a tutto ciò è una delle informazioni più importanti che otterranno da questo studio.“