In questi primi giorni di luglio, Iliad ha rilanciato la sua azione commerciale nel campo della telefonia mobile, grazie ad una serie di ricaricabili molto vantaggiose sia per i costi che per le soglie di consumo. Ancora una volta il provider si conferma il migliore, considerati anche i servizi sempre più interessanti garantiti al pubblico.

Iliad, questi tre servizi ora sono garantiti a costo zero

La migliore proposta di Iliad in estate resta la Giga 150. Questa tariffa prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 150 Giga per la connessione di rete. Il prezzo per il rinnovo di questa ricaricabile è di tutto vantaggio: solo 9,99 euro al mese.

Oltre a costi e soglie di consumo, questa promozione di Iliad è vantaggiosa anche grazie ai servizi gratuiti garantiti a tutti gli utenti.

Gli abbonati del provider francese, ad esempio, potranno chiamare illimitatamente verso l’estero. Con le ricaricabili di Iliad sarà quindi possibile parlare con amici e parenti in giro per il mondo – sino ad un massimo di sessanta nazioni tra i vari continenti – senza costi aggiuntivi rispetto a quelli della ricaricabile di riferimento.

Anche il 5G di Iliad è una garanzia. A differenza di altri provider che ancora prevedono il pagamento di un extra legato alle connessioni internet ad alta velocità, il gestore assicura questa tecnologia senza alcuna spesa extra.

Infine, novità delle ultime ore, è quella legata all’app. Per la gestione del loro profilo tariffario, gli utenti potranno accedere ad un’app completamente gratuita sia su Android che su iPhone.