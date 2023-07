Furti d'identità e frodi creditizie, un fenomeno in crescita in Italia

Il furto d’identità e l’uso illecito di dati personali e finanziari per ottenere credito o acquisire beni è un fenomeno in crescita. In Italia, nel 2022, si sono registrati 34.300 casi, con un aumento di quasi il 20% rispetto all’anno precedente. Il danno economico complessivo ha raggiunto 132 milioni di euro, sebbene l’importo medio frodato sia diminuito a 3.850 euro.

Furti d’identità e frodi creditizie: tutto sulle truffe

Questi crimini vengono commessi da criminali informatici che sottraggono informazioni sensibili agli utenti, come password, numeri di telefono, codici fiscali, numeri di carte di identità o carte di credito, attraverso attacchi cyber o tecniche di social engineering. Tali informazioni vengono poi utilizzate per effettuare acquisti online, accedere a informazioni sanitarie o finanziarie, accendere mutui, richiedere finanziamenti, intraprendere azioni legali a nome delle vittime, compiendo spesso reati. Le statistiche indicano che le organizzazioni criminali si stanno concentrando soprattutto su importi più bassi. Nel 2022, i casi di frode con un importo inferiore ai 1.500 euro rappresentano la maggioranza dei casi con il 38,8%.

Tra le forme tecniche di credito maggiormente colpite, i prestiti finalizzati all’acquisto di beni e servizi, come auto, moto, articoli di arredamento, elettronica ed elettrodomestici, restano la tipologia di finanziamento più colpita. Questo fenomeno richiede una maggiore consapevolezza e misure di sicurezza da parte degli utenti per proteggere le proprie informazioni personali e finanziarie.

Per proteggersi da questi crimini, è importante adottare misure di sicurezza come l’uso di password complesse e uniche per ogni account, l’aggiornamento regolare del software e l’uso di una connessione internet sicura. È anche importante essere consapevoli delle tecniche di phishing e di social engineering utilizzate dai criminali per ottenere informazioni sensibili. In caso di sospetto furto d’identità, è importante agire rapidamente. Contatta la tua banca o l’istituto di credito per bloccare le tue carte di credito e segnala il furto alle autorità competenti. Inoltre, monitora attentamente i tuoi conti bancari e i tuoi rapporti di credito per individuare eventuali attività sospette.