I prezzi più bassi sono attivi solamente per un determinato periodo da Euronics, gli utenti al giorno d’oggi si ritrovano a potersi confrontare con un rapporto qualità/prezzo decisamente conveniente, e la possibilità di spendere il minimo indispensabile su tutto.

Approfittare delle offerte è molto più semplice di quanto potreste mai immaginare, infatti al giorno d’oggi gli acquisti possono tranquillamente essere completati da tutti, basterà ufficialmente recarsi in negozio, ed il gioco è pressoché già fatto (attenzione però, ci potrebbero essere differenze in relazione al socio di appartenenza).

Euronics, quali sono i prodotti in promozione

La campagna promozionale odierna di Euronics è stata studiata per spingere gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti, anche se nella maggior parte dei casi di fascia media, infatti l’unico smartphone top di gamma della selezione non è altro che l’Apple iPhone 14 Pro Max, un vero e proprio must have di questo 2023, che oggi può costare anche addirittura 1299 euro (la versione disponibile è da 128GB).

Riducendo la spesa da sostenere complessivamente, si possono comunque scovare tante occasioni che vi aiuteranno a spendere poco, come Galaxy A34 a 299 euro, oppure anche il nuovissimo Realme 11 Pro+, il cui prezzo si aggira sui 449 euro, per finire con Oppo Find X5, in vendita a 499 euro. Ancora a meno si possono trovare altri smartphone ugualmente interessanti ed in grado di catturare l’attenzione di tutti, scopriteli subito aprendo le pagine del volantino o anche collegandovi al sito di Euronics.