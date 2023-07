CoopVoce, TRE offerte GRATIS per tutti fino a 100 giga al mese

Se fino a qualche anno fa gli utenti valutavano di sottoscrivere solo le offerte dei classici gestori mobili, oggi tutto è cambiato in maniera irrimediabile. Più persone infatti hanno scelto soluzioni alternative, le quali diversi mesi fa risultavano molto meno performanti rispetto a quanto proposto dai grandi operatori storici italiani. Ad oggi scegliere un provider virtuale potrebbe rappresentare un’ancora di salvezza, soprattutto perché i prezzi sono più bassi e i contenuti molto più generosi. Lo dimostra come sempre uno dei gestori più attenti a tutti questi aspetti, ovvero CoopVoce.

L’azienda è cresciuta a tal punto da predisporre offerte straordinarie, come quella che è scaduta proprio ieri. La promo garantiva 200 giga in 4G ogni mese per 7,90 € e tutto senza limiti tra minuti ed SMS. Ora si passa a 100 giga a 8,90 € al mese, prezzo super vantaggioso se si pensa che si arriva tra le fila del provider più leale in assoluto.

CoopVoce, ci sono anche altre due offerte che costano meno: ecco le EVO

Ci sono anche altre offerte per chi intende spendere di meno o magari per chi ha esigenze diverse. I nomi da tenere a mente sono EVO 30 ed EVO Voce&SMS.

Entrambe le offerte garantiscono mensilmente minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi sempre verso tutti. La prima offre anche 30 giga in 4G per navigare ogni mese per un totale di 6,90 €. La seconda non offre connessione ad internet ed arriva ad un massimo di 4,90 € al mese per sempre.

Tornando alla prima offerta, quella del paragrafo precedente, il primo mese sarà gratuito per chi la sottoscriverà provenendo da un altro gestore.