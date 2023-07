Il canone Rai fa finalmente parlare di sé in positivo, infatti in questi giorni gli utenti si ritrovano a potersi confrontare con una tassa che in brevissimo tempo è divenuta completamente gratuita, a patto che si rispettino determinati requisiti fondamentali.

L’imposta è attiva in Italia da ormai diversi anni, era il lontano 1976 quando lo Stato decise di attivarla, con il chiaro obiettivo di sviluppare la TV di Stato, tra cui troviamo ovviamente anche l’infrastruttura in sé, imponendola a tutti gli utenti che fossero in possesso di un televisore. Oggi, nel 2023, il pagamento è da completare tramite le bollette dell’energia elettrica, idea sviluppatasi per contrastare la crescente evasione fiscale, ed il suo costo è di circa 90 euro all’anno.

Canone Rai, gratis oggi per alcuni utenti

Non pagare legalmente il canone Rai è una pratica assolutamente possibile, e molto più comune di quanto possiate immaginare, a patto che comunque il consumatore rispetti una condizione di base essenziale: non sia in possesso di un televisore. Avete capito bene, solo ed esclusivamente in questo caso il cliente ha la possibilità di presentare allo Stato la domanda legale di esenzione, con una autodichiarazione in cui comunica, a tutti gli effetti, il non possesso della suddetta apparecchiatura televisiva.

Ad affiancare i suddetti ‘fortunati’, troviamo una seconda frangia di consumatori che hanno diritto all’esenzione, sono gli over75, che al momento della presentazione della domanda hanno un reddito famigliare annuo che non supera gli 8000 euro complessivi.