Ci sono buone notizie per gli italiani all’inizio di quest’estate. Le bollette per le principali componenti energetiche, gas e luce in primis, continuano a scendere in maniera costante e segnano anche in questo mese di luglio dei ribassi rispetto ai costi del precedente mese e del precedente anno.

Bollette, atteso un calo ulteriore per il costo del gas

Rispetto allo scorso mese, le tendenze del mercato libero, prevedono un ribasso ulteriore per i costi della componente gas. Gli italiani che nei prossimi giorni dovranno pagare le loro bollette si troveranno a pagare un 1,5% in meno per la componente legata alla materia energetica. La percentuale di ribasso è calcolata confrontando il mese di maggio con quello di giugno, mese di riferimento per le bollette di prossima emissione.

Con questo ulteriore ribasso sui costi si conferma un periodo particolarmente favorevole per gli italiani sul fronte delle bollette, dopo un lungo corso di aumenti e di rincari. Il confronto tra le spese sostenute in questo 2023 rispetto a quelle sostenute nel 2022 dagli italiani segnano un inesorabile -8% nei costi della componente gas.

Nonostante i numeri siano ampiamente favorevoli, le spese sostenute dai cittadini nel corso di questi ultimi mesi per il pagamento di luce e gas continuano essere sostenute. Sempre solo per le bollette legate al gas, i contribuenti hanno speso una media di 1500 euro su scala annua. Da ricordare, inoltre, come a calmierare i costi per la componente gas vi sia ancora la riduzione del 5% dell’IVA sull’energia, confermata dal governo Meloni per questa stagione estiva.