Batterie, trovato un materiale speciale che le renderà immortali ed ecologiche

La transizione energetica e la ricerca di soluzioni efficienti per lo stoccaggio dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sono tra le sfide più pressanti del nostro tempo. Un progetto innovativo propone l'uso della sabbia come mezzo per immagazzinare l'energia termica generata da un reattore nucleare in disuso, trasformando le scorie radioattive in una risorsa preziosa.