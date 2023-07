Il 4G, nonostante da diversi anni sia stato ormai adottato il protocollo 5G, risulta essere ancora oggi la connettività più utilizzata in Italia (gli stessi operatori telefonici hanno dismesso il 3G, obbligando alla connessione eventuale in 2G). Forse non tutti sanno che presenta una pericolosa falla, che potrebbe mettere in serio pericolo i dati degli utenti.

Quanto vi racconteremo è noto ormai da diverso tempo, riteniamo comunque corretto riproporlo con una certa frequenza, proprio per allertare i consumatori del problema, mantenendo alta l’attenzione, onde evitare spiacevoli conseguenze. La falla 4G non è ancora stata risolta, perché a tutti gli effetti è quasi impossibile risolverla, per questo motivo l’unico modo per combatterla è controllare periodicamente che non siano presenti differenze particolari nell’esecuzione del dispositivo mobile.

4G, la falla più pericolosa da combattere

Il malvivente ha infatti la possibilità di truffare il vostro smartphone, illudendolo di collegarsi ad una antenna ufficiale; questi può creare un’antenna artificiale, che idealmente funge da tramite, in modo da ricevere direttamente tutte le informazioni trasmesse dal dispositivo mobile, ad esempio SMS o chiamate, oltre che accedere direttamente a tutti i dati contenuti nello stesso.

Un meccanismo molto pericoloso, sebbene sia di difficile attuazione, poiché a tutti gli effetti è complesso riuscire a metterlo in pratica; in primis per il costo dell’attrezzatura, ed in secondo luogo per la necessità di posizionarsi nelle immediate vicinanze della vittima designata, proprio perchè lo smartphone deve collegarsi all’antenna artificiale, e la portata non è così elevata.