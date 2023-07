Con l’abbonamento al servizio Xbox Game Pass tutti i videogiocatori più accaniti possono avere a disposizione tra le loro mani un vasto catalogo di videogiochi senza costi aggiuntivi. Ogni mese, il colosso americano Microsoft aggiorna questo catalogo, inserendo diversi nuovi titoli. Ecco quelli che saranno introdotti per questo mese.

Xbox Game Pass, tanti videogiochi inclusi con l’abbonamento a luglio

Questo mese sembra particolarmente interessante per tutti gli appassionati al mondo del gaming. Tutti gli abbonati al servizio Xbox Game Pass e anche PC Game Pass, potranno infatti avere accesso a diversi nuovi videogiochi e il tutto senza costi aggiuntivi.

A rivelare i nuovi titoli che saranno disponibili per luglio è stato Xbox Wire tramite un post. Secondo quanto riportato, i titoli in questione saranno ben 8. Tra questi, è già disponibile al download il noto videogioco della serie di GTA, ovvero GTA V. Quest’ultimo sarà disponibile sia su console sia su cloud. Sempre su console e su cloud sarà disponibile a partire dal 18 luglio il videogioco The Cave.

Altri titoli saranno invece disponibili sia su PC, sia su console sia su cloud. Tra questi ci sono Sword and Fairy: Together Forever, McPixel 3, Common’hood, Exoprimal e Techtonica [game preview]. Sarà invece disponibile solo su PC il videogioco Insurgency: Sandstorm. Quest’ultimo sarà disponibile al download a partire dall’11 luglio. Gli altri titoli saranno resi disponibili nel corso di questo mese.

Insomma, anche per questo mese il colosso Microsoft ha preparato un bel catalogo di videogiochi che gli utenti abbonati a Xbox Game Pass potranno scaricare gratuitamente.