La corsa a due tra WhatsApp e Telegram, le applicazioni di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo (oltre un miliardo di utenti attivi per la creazione di Meta, contro i 700 milioni della rivale), si gioca più che altro sulle funzioni che gli utenti possono fruire quotidianamente. Una di queste è appena stata introdotta in WhatsApp, un lancio in sordina che deve essere svelato per apprezzarla pienamente.

Quanto vi racconteremo lo abbiamo testato personalmente su uno smartphone con sistema operativo Android, non sappiamo se sia valido anche su iOS, ma crediamo che le funzioni disponibili sui due sistemi operativi si equivalgano. Nel corso degli ultimi mesi avete sicuramente sentito parlare di messaggi effimeri, ovvero la possibilità di utilizzare chat che si autodistruggono al termine di un determinato periodo temporale. Lo sapevate che potete già utilizzarli su WhatsApp? scopriamo come fare.

Aprite subito il nostro canale Telegram ufficiale se volete avere le offerte ed anche i codici sconto gratis sul vostro smartphone.

WhatsApp è pronta a battere Telegram, ecco il nuovo trucco da non perdere

Impostare ed utilizzare i messaggi effimeri è una pratica decisamente semplice ed ovviamente alla portata di ogni singolo utente, i punti da seguire sono rapidi ed elementari, oltre che non richiedere app di terze parti. Dopo aver aperto l’applicazione, non dovete fare altro che collegarvi alla chat che desiderate rendere privata, per poi toccare i tre puntini nella parte alta (più precisamente in altro a destra); a questo punto verrete letteralmente catapultati in una nuova schermata, all’interno delle quali si trovano tutte le informazioni necessarie, come l’intervallo temporale che si desidera impostare al termine della quale la chat verrà cancellata (si va da un minimo di 24 ore, fino ad un massimo di 90 giorni).