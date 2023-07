Attivare una promozione da 200 giga al mese è decisamente più semplice con Vodafone, nell’ultimo periodo l’azienda ha deciso di ridurre al massimo la spesa finale che gli utenti devono necessariamente sostenere, a patto che rispettino determinati prerequisiti.

La prima cosa da sapere riguarda più che altro la provenienza contrattuale, infatti la promo non può essere richiesta se non si è in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o di un MVNO, con annessa appunto la portabilità del numero di telefono. La richiesta di attivazione può essere presentata nei negozi fisici, senza vincoli territoriali.

Ricevete ogni giorno sul vostro smartphone le offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis, li potete avere solamente tramite il nostro canale Telegram ufficiale.

Vodafone, queste sono le offerte del mese

Le offerte di cui vi vogliamo parlare oggi rientrano nel mondo delle Vodafone Silver, soluzioni pensate appositamente per spingere il consumatore al cambio operatore telefonico, ed allo stesso tempo proporre un prezzo decisamente ridotto rispetto al listino originario. Al momento attuale ne sono disponibili due varianti: da 7,99 o da 9,99 euro al mese, le quali differiscono per alcuni dettagli nel bundle (ma possono essere attivate solo dagli utenti indicati in precedenza).

Di base includono entrambe illimitati SMS e minuti che possono essere utilizzati per contattare un qualsiasi numero di telefono sul territorio nazionale; a questi si aggiungono rispettivamente 150 o 200 giga al mese, con navigazione di base in 4G+. Ad alcuni fortunati utenti Vodafone decide di regalare, anche solo per un anno, la navigazione in 5G, senza costi aggiuntivi, ma non conosciamo il criterio di selezione dell’operatore telefonico.