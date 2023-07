Una delle questioni che maggiormente ha fatto discutere tutta la community del web è stata la decisione di Twitter, sotto la guida di Elon Musk, di porre un limite, almeno al momento, al numero di post visualizzabili dagli utenti registrati a seconda del loro status, ovvero che siano account verificati, semplicemente registrati e registrati da poco, il motivo a detta del patron di Tesla è quello di cercare una soluzione per limitare il data scraping e l’istruzione di bot a spese di Twitter.

Dunque finchè la società non troverà una soluzione più efficace, l’unica rimasta e ritenuta valida, è appunto quella di limitare le visualizzazioni, decisione annunciata tramite un post Twitter che per ironia della sorte ha raggiunto quota 534 milioni di visualizzazioni circa.

Come cambia Twitter ?

La decisione di Musk ha subito alcune rettifiche, di base abbiamo comunque tra fasce, Utenti verificati, registrati e registrati da poco, all’inizio l’idea, parlando di post visualizzabili era di concedere rispettivamente la visualizzazione di 6000, 600 e 300 post, aumentata inseguito a 8000, 800 e 400, e poi portata in via definitiva a 10.000, 1000 e 500 post.

Si tratta di una posizione temporanea a detta di Musk che permarrà fino a quando l’azienda non troverà un’altra soluzione, decisione che ha fatto molto discutere insieme a quella di rimuovere le API gratuite proprio per la questione bot, scelta presa qualche settimana prima anche da Reddit che ha provocato delle proteste a dir poco rumorose, non rimane che attendere e vedere se Musk terrà fede alle proprie dichiarazioni, al momento il limite c’è e resterà tale.