Le truffe sui conti correnti sono molto pericolose, e potenzialmente possono svuotare completamente il conto delle povere vittime, che nel periodo corrente si ritrovano essere ignare del pericolo che a tutti gli effetti le aspetta al varco. Il rischio, come vi diciamo sempre del resto, è reale, e proprio per questo motivo non bisogna mai abbassare la guardia.

Il meccanismo non cambia rispetto ai precedenti articoli, o ad esempio a ciò che vediamo quotidianamente con PostePay, i malviventi si appoggiano sempre al phishing per cercare di acquisire i dati sensibili dei consumatori, per utilizzarli poi per accedere al conto corrente bancario. L’inizio della fine è un semplice messaggio di posta elettronica, o anche un SMS, condito con un testo estremamente preoccupante, che punta ad invogliarvi a premere il link, promettendovi in cambio il collegamento diretto al sito ufficiale dell’azienda.

Truffe sui conti, ecco come gli utenti perdono i risparmi

I conti correnti di milioni di utenti sono ogni volta a rischio, sopratutto se gli stessi clienti andassero a premere il link di cui vi parlavamo nel precedente paragrafo; il sito di collegamento viene creato ad immagine e somiglianza di quello originario, peccato solamente che sia di proprietà del malvivente, il quale può accedere liberamente a tutti i dati digitati dagli utenti, come ad esempio le credenziali di accesso. Il passo successivo sarebbe lo svuotamento completo del conto corrente bancario, privando il povero consumatore di ogni singolo centesimo.