Solitamente viaggiate con la paura di trovare un autovelox sul vostro cammino? Quando si deve affrontare un tragitto molto lungo su una strada in cui spesso ci sono i controlli della velocità, spesso ci viene il timore che potremmo incrociare Dei rilevatori di velocità. Gli autovelox possono essere sia mobili che fisici e per sapere dove sono posizionati si possono consultare le mappe pubblicate dalla Polizia di Stato sul proprio sito, o in alternativa scaricare sul proprio cellulare delle app che ne rilevano la presenza.

Se consultiamo le mappe, dove troviamo gli autovelox?

È molto semplice, basta recarsi sul sito della Polizia di Stato e andare sulla pagina “Autovelox e tutor: dove sono?”. Le mappe sono scaricabili in pdf e indicano la presenza di questi strumenti di rilevazione automatica della velocità per ogni singola regione italiana. Queste vengono aggiornate settimanalmente, precisamente ogni lunedì.

Se andate sul sito leggerete la motivazione della Polizia di Stato nel rendere pubbliche queste informazioni: lo scopo è prevenire gli incidenti, tenendo sempre la velocità sotto controllo e rispettando le regole stradali. Inoltre, è possibile consultare sul sito un elenco delle posizioni fisse sulle autostrade e sulle strade statali.

Quali sono le migliori App?

Usare per noi lo smartphone è una cosa più che quotidiana, oltre che un utilissimo compagno di viaggio sul quale impostiamo la navigazione verso la nostra destinazione. Attraverso l’app giusta possiamo anche scoprire dove sono posizionati gli autovelox fissi o mobili sul tratto di strada che stiamo percorrendo.

Ne esistono numerose di questo tipo, alcune gratis e altre a pagamento. Quali sono le migliori?

Coyote è una delle applicazioni mobili più famosi per la segnalazione di autovelox, per l’indicazione dei limiti di velocità, per conoscere i dati sul traffico in tempo reale. L’app fornisce agli automobilisti delle informazioni molto affidabili sul traffico e su tutti gli eventi che potrebbero incidere sul loro viaggio grazie ad una community che invia costantemente delle segnalazioni. Il punto di forza di coyote e proprio lo spirito collaborativo dei suoi oltre 5 milioni di utenti che si aiutano a vicenda, allertando i guidatori di possibili imprevisti o ostacoli . Inoltre, Coyote è costantemente aggiornata per risolvere eventuali bug e attuare migliorie.

Se siete in partenza forse una di queste app renderà il vostro viaggio ancora più semplice. Scaricatene una e buona estate!