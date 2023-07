Android Auto Apps Downloader (AAAD) è un’app creata gli smarthphone Android che scarica le popolari app di terze parti Android Auto (AA) e le installa nel modo corretto.

Con tale novità gli utenti con dispositivi Android senza root, dopo tre anni di attesa, potranno godere delle app realizzate per AA. Basterà selezionare l’app che desiderate installare sul telefono e il download inizierà. Una volta completato, dovrete installare l’app data con la classica interfaccia e il gioco sarà fatto.

Come posso installare Android Auto Apps Downloader?

Innanzitutto, non avrete bisogno di alcun computer! AAAD può essere facilmente installato su qualsiasi telefono, con lo stesso sistema operativo, e l’intero processo di installazione avviene solo su di esso.

Dal 2018 in poi, a seguito di un cambiamento apportato da Google, le app di terze parti non possono venire installate su AA. AAAD utilizza un semplice escamotage che aggira questa limitazione.

Esiste “malinteso” comune secondo cui per abilitare fonti sconosciute o disabilitare ANR sia l’unico modo per far funzionare queste app: non c’è bisogno neanche di quello. Debug USB, non vi servirà. Non dovrete prendere l’APK e fare installazioni manuali perché l’App scaricherà autonomamente l’ultima versione disponibile.

L’obiettivo principale di AAAD è dunque quello di avere le app elencate in Android Auto senza richiedere un telefono rootato. L’App è gratuita e può essere scaricata da GitHub e consente fino a 1 download ogni 30 giorni. Tuttavia, come per tantissime altre app, esiste una versione PRO per scaricare tutte le app che desideri.

L’unico pre-requisito? Avere un Telefono Android 6.0+.

Scopriamo anche le potenzialità delle app incluse in AAAD sono moltissime:

CarStream, un player YouTube a tutti gli effetti dove i video possono essere ricercati tramite parola chiave ma è anche possibile accedere tramite il proprio account e arrivare ai contenuti sincronizzati;

Screen2Auto, una delle app più per effettuare il mirroring del display dello smartphone su Android Auto;

Fermata Auto, un player multimediale che supporta tantissimi formati per i contenuti audio e video;

AA Passenger, un'app che permette a un ipotetico passeggero di controllare l'auto mentre si è in viaggio.

Widget per Android Auto.

Insomma se possedete un Android Auto senza root cosa aspettate a scaricarla?