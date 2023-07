Nokia T10 Kids edition, presentato il tablet pensato per i bambini

HMD Global è perfettamente consapevole che la tecnologia nel 2023 non possa non entrare nella quotidianità anche dei bambini, per questo motivo ha oggi presentato al mondo Nokia T10 Kids Edition, appunto un tablet con Google Kids Space e cover decisamente colorate, ideato per i più piccoli.

Il prodotto è disponibile in due colorazioni vivaci, proprio per catturare sin da subito l’attenzione del giovane, con portabilità ed usabilità quotidiana facilitate da alcuni piccoli accorgimenti (la cover è molto resistente agli urti). E’ presente una comoda maniglia superiore, che ne facilita l’impugnatura, ed allo stesso tempo integra un supporto pieghevole per riuscire a guardare ciò che si vuole senza problemi.

Il Nokia T10 Kids Edition è dotato di un display da 8 pollici (qui le specifiche di Nokia T10), con risoluzione HD, ed il suo essere votato all’intrattenimento lo ritroviamo nella presenza di due altoparlanti stereo con riproduzione OZO (presente anche il jack da 3,5mm), per un suono cristallino ed avvolgente. La longevità del dispositivo è garantita dalla promessa di aggiornamenti, infatti HMD Global assicura 3 anni di update di sicurezza, in modo che i vostri bambini possano essere sempre al sicuro con Android 12, oltre a due anni di aggiornamenti del sistema operativo.

Nokia T10 Kids Edition – il prezzo

Chiaramente non è l’Android 12 che tutti noi conosciamo, è in parte rivisto per il pubblico di riferimento, con la presenza di Google Kids Space (non manca comunque il Play Store da cui scaricare le app). Il prodotto può essere acquistato da oggi dal sito ufficiale di casa Nokia, nella combo Nokia T10 3/32 (ovvero 3GB di RAM e 32GB di memoria interna) WiFi e Kids Cover, al prezzo di listino di 189 euro.