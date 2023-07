Lo smartphone Motorola Moto G23 è un dispositivo Android che, nonostante sia classificato come un “medio gamma” non ha nulla da invidiare ad altri telefoni.

Pensate che la piattaforma Amazon lo sta proponendo ad un prezzo molto vantaggioso, soli 179 euro. Andiamo a ricordarci insieme la sua scheda tecnica.

Motorola Moto G23 ad un prezzo super

Motorola Moto G23 è un smartphone Android completo, che non ha molto da invidare ai dispositivi più avanzati. Sorprende il display Touchscreen da 6.5 pollici che pone questo Motorola al vertice della categoria. Risoluzione di 1600×720 pixel. Sul versante delle funzionalità a questo Motorola Moto G23 non manca davvero nulla. A cominciare dal modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.

Dispone di un processore Helio G85 MediaTek con GPU Mali-G52 MC2, 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna espandibile fino a 512 GB grazie all’inserimento di una MicroSDXC. Sul lato posteriore troviamo ben 3 fotocamere, la prima da 50 megapixel che permette di scattare foto fantastiche con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in fullHD alla risoluzione di 1920×1080 pixel. Le altre due fotocamere sono rispettivamente da 5 e 2 megapixel.

Sul lato anteriore invece troviamo una fotocamera da 16 megapixel. Batteria da 5.000 mAh e sistema operativo pre installato Android 13 con MyUX. Visitate la pagina ufficiale della piattaforma attraverso questo link per maggiori dettagli.