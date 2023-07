Montblanc MTB 03 ufficiali, i primi auricolari wireless dell'azienda

Montblanc MTB 03, questo è il nome dei primi auricolari wireless di un’azienda iconica e conosciuta il mondo, rappresentanti il secondo passo nell’avvicinamento al soddisfacimento delle esigenze dei consumatori, in seguito alla presentazione delle prime cuffie over-ear. Il modello si contraddistingue con un design elegante ed iconico, mantenendo standard elevati nella realizzazione e nei materiali costruttivi.

Gli auricolari sono ispirati, almeno da un punto di vista estetico, alla stilografica Meisterstuck, realizzati in resina di colorazione nero intenso, per ricordare proprio la penna stessa, sono a loro volta marchiati dal simbolo della Maison, inserito sulla superficie nero su nero, sempre per mantenere l’eleganza su un altro livello. Il design ergonomico facilita l’utilizzo per lunghe sessioni, presentando anche cancellazione attiva del rumore e impermeabilizzazione, ovvero possono essere utilizzati ad esempio mentre sta piovendo (non immersione). Il sistema di controllo si affida a sensori touch, che permettono di accedere molto rapidamente a tutte le funzioni più importanti (come rispondere alle chiamate, ad esempio).

Montblanc MTB 03 – le altre specifiche

In confezione trova posto una custodia con finitura nera, realizzata in alluminio, dalle ridotte dimensioni e con ricarica wireless incorporata, e portabilità facilitata dalla presenza di un anello metallico, su cui troviamo anche la filigrana di Montblanc. La qualità audio è elevata, l’azienda ha fatto affidamento su Axel Grell, un ingegnere del suono, per trovare la giusta commistione di tutte le componenti hardware, e creando il Montblanc Sound Signature, il bilanciamento del suono proprietario.

Al momento attuale non sono state diffuse informazioni in merito alla commercializzazione ed il prezzo di vendita, seguiranno aggiornamenti.