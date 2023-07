Quest’oggi siamo insieme alla Maserati Grecale GT, nuova nata nella casa del tridente che mostra tante ottime caratteristiche. È confortevole, lussuoso e discretamente grande.

Design ed estetica

In termini di design, la Grecale GT ha fatto discutere ma noi ci concentriamo su quello che vediamo: l’estetica è bellissima e il colore marrone opaco altrettanto. Le dimensioni vedono 4.80 m di lunghezza, una larghezza di 2.16 m e un’altezza di 1.60 m, con un passo di 2.9 m. Frontalmente ecco dei bellissimi fari con tecnologia LED, stessa firma digitale della Maserati MC20 a conferma della cura estrema del dettaglio.

La calandra è molto ampia e mostra l’imponente griglia con il logo Maserati che include tutti i sensori ADAS al suo interno. Presente anche la telecamera a 360°. Spostandoci sul cofano, ecco anche il nuovo logo ovale. Di lato ecco la firma GT, le tre prese d’aria iconiche di Maserati e le maniglie a scomparsa. Sotto ecco i cerchi da 20 pollici multi-razza che ricordano il logo della casa.

Spostandoci sul retro, è davvero bellissimo: molto muscoloso con 4 scarichi veri e un estrattore super sportivo a corredo. I gruppi ottici LED posteriori sono congiunti da una barra cromata centrale.

Maserati Grecale GT: gli interni

Il bagagliaio, da 535 litri, si apre col bottone o passando il piede sotto il paraurti. Lo spazio all’interno è davvero tanto e ci sono anche diverse prese con una classica da 230V. Sotto ecco il kit per il gonfiaggio delle ruote e una batteria da 48V, essendo l’auto una mild-hybrid.

Per entrare in auto ecco una chiave normale keyless e un braccialetto che renderà possibile l’entrata nel veicolo anche ad una seconda persona se voi non sarete nel posto. Una volta dentro, ecco un vero salotto di lusso. La qualità è straordinaria tra pelle traforata e plastiche di altissimo livello.

Lo spazio è tanto e ci si sta comodi anche in cinque. C’è la possibilità di avere i sedili riscaldati anche dietro, insieme a due ingressi USB, uno A e uno C, e al bracciolo portabevande. Spostandoci sul davanti, richiama l’attenzione la portiera che include una cura estrema tra pelle, legno e acciaio, quello delle casse Sonos Faber. Presenti anche gli ambient LED gestibili dal sistema infotainment.

I sedili sono regolabili elettronicamente e sono sia ventilati che riscaldati. Al posto di comando ecco il volante super equipaggiato con tutti i tasti e con i paddle per il cambio sequenziale. Sempre sul volante ecco anche due chicche, ovvero la manopola che consente di selezionare le varie modalità: off-road, comfort, GT oppure Sport. Premendo centralmente nella stessa manopola si possono impostare le sospensioni, che sono sportive ad aria.

La tecnologia

La tecnologia domina: ci sono quattro display, ovvero uno per il tachimetro da 12.5″, uno per l’infotainment da 12.5″, uno per il clima e altri comandi da 8.5″ e uno per il classico orologio centrale, trasformato anche in bussola, monitoraggio di potenza e forza G. Più in basso ecco la ricarica wireless per lo smartphone ,integrato al massimo con Android Auto ed Apple CarPlay. Davanti c’è anche l’head-up display, molto ampio e comodo con le info basilari. Sotto il display ecco il cambio posizionato con dei tasti inediti.

Motore e prestazioni

Alla guida il comfort è eccezionale grazie allo spazio, sebbene il cofano occupi la visuale del guidatore. L’isolamento dall’esterno è fantastico e tutto è a portata di mano. Per quanto riguarda la prestazioni, la Maserati Grecale GT non manca in nulla: ecco il motore con trazione AWD con cilindrata 2000 con potenza da 300 cavalli e una coppia massima di 450 nm. Lo 0-100 km/h è possibile in soli 5.4 secondi.

Inoltre, in base alla velocità a cui si procede, l’auto deciderà da sola su che altezza porsi grazie alle sospensioni ad aria. In questo modo l’aerodinamica sarà sempre perfetta e ne beneficeranno anche i consumi. Questi non sono bassi: la Maserati Grecale GT arriva a consumare anche 17 litri ogni 100 Km, mentre con utilizzo misto si arriva a 12,9 litri ogni 100 Km, anche in questo caso abbastanza elevato.

Conclusioni

La Maserati Grecale GT ci è piaciuta davvero tanto. Parte da 76.100 euro e ha mille anime per essere utilizzata un po’ dappertutto. L’unica pecca per noi è il cambio: ci sarebbe piaciuto un cambio automatico normale.