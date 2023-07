Come ben saprete la piattaforma Amazon propone anche dei prodotti che non sono completamente nuovi, li propone nuovi senza scatola e anche ricondizionati.

Oggi vogliamo parlarvi di quest’ultimo caso, che ci permette di portarci a casa un PC portatile Lenovo con Intel Core i5 ad un prezzo molto più basso del listino, con anche un anno di garanzia Amazon Renewed. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon propone PC portatile Lenovo ricondizionato ad un prezzo super

Questo prodotto ricondizionato è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati di Amazon. Il colosso infatti ci tiene a precisare che è in “condizioni eccellenti”. Non mostra segni di danni estetici visibili ad una distanza di 30 centimetri. Dispone di una batteria che supera l’80% di capacità rispetto al nuovo.

Il Notebook Lenovo monta un processore Intel i5. Il Pc Portatile ha RAM ddr4 da 16GB, SSD da 512GB, Windows 11 pro, Pacchetto Office 2021 Computer Pronto All’uso. E’ inclusa licenza WINDOWS 11 PRO 64 bit originale (no DVD) già preinstallata. In omaggio ai clienti viene installato anche il Pacchetto Office 2021, Antivirus, Chrome, VLC, per rendere il portatile pronto all’uso senza avvalersi dell’ausilio di un tecnico.

Grazie al processore Intel Core i5 e all’SSD da 512GB il Pc è in grado di garantire performance in ogni ambito di ufficio lavorativo. Visitate la pagina ufficiale della piattaforma seguendo questo link per maggiori dettagli sul prodotto.